Sabrina Salerno, a 52 anni questo fisico e soprattutto queste forme: la foto che fa impazzire l'Italia

"Prima o poi la vita ti cede il coltello dalla parte del manico... ma io non sono vendicativa". Un commento allusivo, un poco minaccioso, quello messo da Sabrina Salerno in calce all'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Di cosa starà parlando? A chi si riferià? Piccoli misteri che resteranno tali. Di chiarissima, al contrario, c'è la foto, che ritrae proprio lei, nella meraviglia dei suoi inarrivabili 52 anni. Già, 52 e non sentirli. Anzi, non vederli proprio. La Salerno si mostra in bikini luccicante, un primissimo piano, la mano a coprirle gli occhi dal sole. E una vista pazzesca sul seno della showgirl, che si mostra al suo meglio. Semplicemente inarrivabile.

