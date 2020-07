Justine Mattera, bikini trasparente e slip inesistente: si vede tutto, la reazione imbarazzata del fotografo

11 luglio 2020 a

Justine Mattera manda in visibilio i suoi fan sui social con un paio di scatti non adatti ai deboli di cuore. La modella è sempre più hot e sensuale e non ha alcuna remora nel mostrarsi in tutta la sua bellezza, e soprattutto in maniera provocante. Qualche giorno fa aveva fatto discutere per un primo piano del suo lato B che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. Adesso la Mattera ha rilanciato con un paio di foto in cui indossa un trikini bianco trasparente dal quale si intravede praticamente tutto ciò che c’è sotto. Tra l’altro nella seconda è abbracciata al fotografo che appare piuttosto in difficoltà a star vicino a cotanta bellezza.

