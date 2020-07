Belen Rodriguez, De Martino e Marcuzzi? Bomba del Corriere della Sera: "Forse...", un terribile sospetto

12 luglio 2020 a

a

a

Anche il seriosissimo Corriere della Sera deve occuparsi del gossip dell'estate, il presunto triangolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, con le voci su un flirt tra questi ultimi due. Una intera paginata sulla vicenda nell'edizione del quotidiano di oggi, domenica 12 luglio, in cui Candida Morvillo fa notare: "Un tempo, serviva la foto inequivocabile del bacio o almeno quella di lui e lei che entrano ed escono dallo stesso portone". Già, quelle prove che non ci sono, affatto, in relazione al presunto tradimento più chiacchierato delle ultime settimane. E in questa frase, di fatto, si nasconde il sospetto che il Corriere della Sera coltiva su tutta questa vicenda e che viene sintetizzato nel titolo dell'articolo: "Belen, Marcuzzi e l'altro. Gossip o spot?". Già, il sospetto è che possa trattarsi di una sorta di montatura. Infine si nota come De Martino venga derubricato a "l'altro", una discreta umiliazione.

Il costume? Solamente un sottilissimo filo: Belen Rodriguez, foto vietata ai deboli di cuore | Guarda

"Ma quale crisi". Marcuzzi, spunta un video clamoroso dopo le voci di corna: beccata così proprio con lui, tutto ribaltato | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.