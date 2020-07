Alessia Marcuzzi, il video che ribalta tutto dopo il triangolo con Belen e De Martino: beccata così con il marito

11 luglio 2020 a

Alessia Marcuzzi continua a lanciare segnali, pur senza rompere ufficialmente il silenzio sulle voci di presunto un triangolo di amore e tradimenti con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’altro giorno la presentatrice televisiva aveva pubblicato sui social un video a mare con il marito Paolo Calabresi Marconi, adesso spuntano altre immagini dei due insieme in barca: appaiono molto intimi e complici, così sperano di mettere a tacere il gossip che li vede grandi protagonisti, loro malgrado. La Marcuzzi aspetta che la tempesta passi presto, anche se le riviste e i siti specializzati continuano ad insistere: non passa giorno senza che spunti un retroscena o un presunto tale, e così Alessia è sempre al centro dell’attenzione. Ma lei intanto si gode le vacanze in famiglia.

