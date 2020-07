Antonio Razzi seminudo e con la spada nei pantaloni: il video che fa il giro del web

15 luglio 2020 a

a

a

Antonio Razzi si è trasformato nel Gladiatore con tanto di pentola in testa e doppiaggio di Luca Ward in un video su Tik Tok. Il video ha fatto rapidamente il giro del web ed è diventato virale in pochissime ore. Antonio Razzi è diventato anche uno degli argomenti più discussi del mondo di Twitter, tanto da entrare nella top ten delle tendenze italiane.

Grande Fratello Vip, rivoluzione-Antonio Razzi dopo Forza Italia: le voci sull'ex senatore

Antonio Razzi interpreta il Massimo Decimo Meridio di Russel Crowe doppiato da Luca Ward o, meglio, "Il gladiatore di Giuliano Teatino", come ha scritto nella didascalia del suo video. Cinture in pelle fissate sulla pelle nuda del torso, una pentola in testa a simulare l'elmo del gladiatore e due spade infilate nei jeans. Sguainata un'arma e inforcato uno scudo, "Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle Legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa e avrò la mia vendetta, in questa vita o in nell'altra", si sente nel video.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.