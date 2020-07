Kathy Jacobs in bikini a 56 anni: in copertina così, il fisico perfetto che fa impazzire il mondo

18 luglio 2020 a

Sfida la moda e le convenzioni, Kathy Jacobs, e a 56 anni è la modella che sta sconvolgendo il mondo delle riviste patinate. In copertina in bikini su Sports Illustrated, la bibbia dei costumi da bagno associati a fisici perfetti, mette in mostra una linea semplicemente "irreale".

Capelli grigi e curve da ragazzina, la Jacobs ha fatto di un problema di salute, il pre-diabete ereditario, il suo punto di forza: costretta a una dieta ferrea per eliminare zuccheri e carboidrati, ne ha guadagnato dal lato estetico. E sui social ricorda sempre ai suoi fan e alle coetanee: "Non lasciatevi mai andare, l'età è solo un numero e non posso che essere orgogliosa dei miei anni". Come darle torto.

