Eva Henger, dramma Mercedesz: la figlia si riavvicina alla famiglia tranne che alla mamma, è gelo

Francesco Fredella 19 luglio 2020 a

a

a

Non si parlano da mesi. A nulla sono valsi incontri, ospitate in televisione, chiamate: tra Mercedesz Henger e sua madre Eva i rapporti sono ancora tesi. Intanto, la bellissima Mercedesz riallaccia i rapporti con il resto della famiglia: ad esempio con lo zio materno e con suo fratello, che trascorre qualche giorno con lei e il suo fidanzato Lucas Peracchi. Poi Mercedesz sente sempre la nonna materna e la sorellina minore Jennifer. Zero sua madre Eva. Tra loro c’è ancora gelo.

"Non farmi la morale...". Flirt con De Martino, violentissimo attacco vip alla Marcuzzi: chi la massacra (e Belen gode)

“Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia”, racconta Mercedesz Henger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Tra Mercedesz ed Lucas due anni di amore a gonfie vele: sui social vanno fortissimo. E i fan tifano per loro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.