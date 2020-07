Martina Stella, la foto da morire e il dettaglio sconvolgente: proprio sopra gli slip... come si spiega?

20 luglio 2020 a

"Che si vada al mare o in piscina, scelgo sempre di andarci con un certo stile. Adoro questo costume", scrive Martina Stella in calce a una foto postata su Instagram qualche giorno fa. Bene, lo stile è indiscutibile: come sempre, è una sorta di meraviglia della natura, con forme abbondanti e che sembrano disegnate. La foto, insomma, parla da sola e fa incetta di like, cuoricini e commenti estatici (il costume color sabbia, in effetti, è da urlo). Ma c'è un piccolo dettaglio che incuriosisce, in questa fotografia che potete vedere qui sotto: attenzione all'ombelico. Già, in questo scatto l'ombelico di Martina Stella assume una forma peculiare, allungata, come se fosse enorme, insomma. Frutto di un ritocchino fotografico riuscito male oppure della posizione del braccio? Ai posteri l'ardua sentenza...

