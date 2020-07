Eva Henger massacra ancora la figlia Mercedesz: "Venuta fuori in modo diverso". Come?

22 luglio 2020 a

Continua la faida tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. . L’attrice ungherese ha confidato che la pace con la primogenita è sempre più lontana. A detta di Eva sarebbe tutta colpa di Lucas Peracchi, l’ex tronista di Uomini e Donne legato da due anni all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Secondo l’ex moglie di Riccardo Schicchi il personal trainer di Piacenza sarebbe un manipolatore, che avrebbe fatto di tutto per allontanare Mercedesz dalla sua famiglia.

Eva Henger, dramma Mercedesz: la figlia si riavvicina alla famiglia tranne che alla mamma, è gelo

“Mercedesz? L’avrei voluta con più testa. Forse ho sbagliato io. Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza, grande affetto per la famiglia. Sai, io sono una persona che ha tante conoscenze, tanti amici, ma la mia famiglia non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo. La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così. E pensavo che i figli sarebbero cresciuti coi miei stessi valori. Ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso”, ha dichiarato Eva Henger a Novella 20000.

