Elisabetta Gregoraci in shorts e senza reggiseno, la camicia scivola sempre più giù: scatti ad alto tasso erotico

15 luglio 2020 a

Elisabetta Gregoraci è sbarcata in Puglia, dove condurrà assieme ad Alan Palmieri Bartti Live, un evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata e che verrà trasmesso in diretta su Italia1-. Prima di partire, però, la Gregoraci ha condiviso sui social un paio di scatti che hanno fatto girare la testa ai suoi tantissimi fan. La 40enne è in una forma fisica invidiabile e non ha problemi a mostrarsi in tutta la sua sensualità: e così ecco che arrivano due foto in cui Elisabetta indossa una camicetta e gli shorts. Il dettaglio più eccitante riguarda però l’assenza del reggiseno, che a nessuno è sfuggita: e così ecco che nella seconda foto la camicetta scende sempre più giù, un giochino che raggiunge l’obiettivo, visto che si sprecano centinaia di commenti positivi e sognanti.

