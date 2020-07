Elisabetta Gregoraci, il primo mostruoso bikini della stagione: a 40 anni così. E al suo fianco...

14 luglio 2020 a

Elisabetta Gregoraci è stata pizzicata del settimanale Oggi, che ha dedicato un intero servizio fotografico al primo bikini estivo a Forte dei Marmi dell’ex moglie di Flavio Briatore. La quale tra l’altro si trova in vacanza proprio con la sorella dell’uomo con cui ha dato alla luce un figlio, Nathan Falco: a dispetto dei quart’anni tondi tondi, la Gregoraci mette ancora in mostra un fisico ai limiti della perfezione, che farebbe invidia a qualsiasi donna. Dopo la quarantena forzata, è arrivato il tempo del relax per Elisabetta, immortalata in un fisico statuario coperto soltanto da un bikini che ne risalta le curve mozzafiato.

