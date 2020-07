Martina Stella, mossa audace col lato B? Occhio agli slip: la foto che sfida la censura

27 luglio 2020 a

a

a

"Nuovi progetti in vista. Rimanete collegati perché ci saranno grosse sorprese", ci fa sapere Martina Stella direttamente dal suo profilo Instagram. Quali siano i progetti e le grosse sorprese, ad ora, non è dato saperlo. Ma è ampiamente probabile che i seguaci dell'attrice, come da lei consigliato, rimangano collegati. Già, impossibile staccarsi dalla foto che potete vedere qui sotto. Un bianco e nero incendiario, d'autore, in cui la meravigliosa Martina Stella si mostra in bikini. Una collezione di tre foto, in due delle quali si mostra di spalle. Ma è nella prima, quella in cui è seduta con sguardo sognante, a stuzzicare le fantasie: complice una mossa "audace" col lato B, Martina Stella si concede in una prospettiva... bollente.

Proprio sopra gli slip... Martina Stella, una foto da morire e il dettaglio sconvolgente: come si spiega? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.