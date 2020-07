riccardo scamarcio altro figlio laura chiatti sara un padre pazzesco

Francesco Fredella 29 luglio 2020 a

“Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”: parola di Laura Chiatti. In un’intervista a Chi si sbilancia e dice che Riccardo Scamarcio diventerà papà a breve. Insomma la compagna dell’attore pugliese, Angharad Wood, in attesa di una bambina. Nessuna smentita e nessuna conferma dai diretti interessati. La cicogna dovrebbe arrivare ad agosto: manca pochissimo. Angharad ha 46 anni ed è una manager inglese. Scamarcio ha ritrovato il sorriso dopo la storia con Valeria Golino.

