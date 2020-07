Belen Rodriguez, sulla punta dei piedi il lato B nella sua ipnotica perfezione: uno scatto da impazzire

30 luglio 2020 a

a

a

Non ci sono dubbi al riguardo: la regina dell'estate è lei, Belen Rodriguez, sia per chi la odia, sia per chi la ama. Al centro del gossip, furibondo, per l'addio movimentato e misterioso a Stefano De Martino, oltre a tutti gli annessi e connessi delle nuove storie dei due e, perché no, le voci malandrine sul ruolo di Alessia Marcuzzi. Ma la showgirl argentina è la regina dell'estate anche perché è una delle donne più belle che animano il jet set italiano. E questa foto, regalata ai suoi seguaci con una story su Instagram, sta lì a dimostrarlo. Tempo di mare, sole, relax e bikini. Ed eccola proprio in bikini, Belen Rodriguez, ritratta di spalle in un sapiente gioco di luci e ombre. Di fronte a una staccionata e sulle punte dei piedi, mostra il lato B in tutta la sua ipnotica perfezione.

