Belen Rodriguez scarica subito Gianmaria? Bomba-Signorini: "Messaggi con...". La nuova fiamma vip, il nome

Amore al capolinea? Sembra che tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sia già finita. Infatti, pare che la Rodriguez abbia scambiato dei messaggi in codice su Instagram con un famoso attore, Michele Morrone. Tutte indiscrezioni. Per adesso. Ma il gossip trema. La Rodriguez volta pagina? La soffiata sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ma davvero un presunto scambio di messaggi possa aver messo in bilico la nuova storia della Rodriguez? Mistero. Tra l’altro, Belen - dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino - è concentrata al massimo sul piccolo Santiago. Punto. Ma la nuova indiscrezione riporta Belen, appena giunta a Ibiza, di nuovo sull’onda della popolarità del gossip. Michele Morrone è in giro per il mondo alle prese con gli impegni sul set: dopo il successo del film 365 giorni (su Netflix) è acclamatissimo in Europa, Sud America e Arabia Saudita.

