Stefano De Mratino, la confessione dell'amico: "Tanto dolore, perché non si fa fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne"

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta al termine, ma ancora le ragioni sono oscure. A raccontare qualche dettaglio è un amico dell'ex ballerino di Amici, che al settimanale Vero ha confessato: "Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento... La secondo volta fa ancora più male della prima". Poi il pensiero va automaticamente al figlio Santiago: "È lui anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne... Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che che possa soffrire nel vederlo con altre".

Infine la presunta love story tra De Martino e Mariana Rodriguez. A smentire i rumors ci ha pensato la diretta interessata: "Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata". Insomma, nessuna Rodriguez ha preso il posto di Belen.

