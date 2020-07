Stefano De Martino con Mariana Rodriguez? "Ecco chi è davvero", una pesantissima testimonianza

Francesco Fredella 31 luglio 2020 a

Adesso parla Mariana Rodriguez. Il presunto flirt con Stefano De Martino, a quanto pare, non sarebbe una notizia attendibile. “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici…”, rivela Mariana a Nuovo (la rivista edita da Cairo e diretta da Riccardo Signoretti). Tra lei e Stefano non ci sarebbe nulla, eppure erano stati “pizzicati” insieme.

Ma come amici. Caso chiuso. Adesso la Rodriguez (Mariana) è single: la sua relazione con il modello Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è finita da tempo. Mariana è arrivata in Italia nel 2010 ed è diventata famosa nel 2014 quando ha partecipato a Pechino Express. Capitolo 2: Stefano e Belen. Ancora avvolte nel mistero le cause della fine del loro ritorno di fiamma. Adesso sembra esserci calma piatta dopo la tempesta delle scorse settimane.

