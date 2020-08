Belen Rodriguez, scatto malizioso e lato B in bella mostra mandano i fan in tilt: "Che montagne"

01 agosto 2020 a





Belen Rodriguez in quanto a bellezza non si smentisce mai. La showgirl argentina delizia i fan con un altro scatto su Instagram. L'ex di Stefano De Martino, da mesi al centro del gossip, si rilassa in vacanza a Capri, dove viene immortalata in barca. Stesa, Belen mostra tutta la sua fisicità e in particolare il suo lato B. "Che montagne...", commentano i fan in tilt. La didascalia in calce al post su Instagram è a dir poco maliziosa: "Hola, chi parla?". Immediati i commenti dei fan: "Tranquilla che adesso non parla nessuno". Ma c'è anche chi non può fare a meno di ripeterle che è "stupenda". Come dargli torto.

