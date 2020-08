Patty Pravo colpisce ancora, là sotto si scopre: a 72 anni, un vero "miracolo della natura"

07 agosto 2020 a

a

a

Dopo la foto che ha fatto parlare l'Italia per giorni, quella in acqua con magliettina fradicia e trasparente che metteva il seno in mostra, Patty Pravo colpisce ancora. Lo fa rigorosamente sul suo profilo Instagram, dove posta un'altra foto in cui mette in evidenza tutta la sua bellezza, davvero sorprendente dall'alto dei suoi 72 anni. A corredo dell'immagine, la cantante propone una citazione di Jim Morrison: "Non accontentarti dell'orizzonte. Cerca l'infinito". E dunque ecco Patty Pravo in spiaggia, mentre apre un cancello in legno. A coprirla un lungo maglione, che lascia però le gambe completamente scoperte. E la sorpresa è davvero grande: le gambe di Patty Pravo fanno davvero invidia a quelle di una ragazzina. Semplicemente intramontabile.

