Martina Colombari, "ti sono rimaste solo ossa e denti": l'orrore sui social per questa foto

“Ti sono rimaste solo le ossa e i denti”. Orrore tra i commenti di una foto pubblicata da Martina Colombari sui social, in cui è ritratta in fase di meditazione. Magra per costituzione, la 45enne è spesso e volentieri costretta a giustificarsi per il fatto di non avere un filo di grasso in corpo: e così su Instagram alcuni utenti non le risparmiano critiche e commenti cattivi. Ma la Colombari è semplicemente un’amante dello stile di vita salutare, tra alimentazione corretta e attività sportiva costante. Muscolosa e tonica, Martina è costretta a leggere i commenti di preoccupazione e a volte eccessivamente critici di alcuni utenti: da “sei tanto bella, non dimagrire ancora” fino a quel “ti sono rimaste solo le ossa e i denti” che è davvero di pessimo gusto. Tanto che qualcuno ha urlato anche al body shaming.

