Martina Colombari, la "strana" posizione ci regala una foto proibita: mostruosa a 46 anni

Buon compleanno, Martina Colombari. L'ex Miss Italia ha infatti appena compiuto 46 anni, o meglio come dice lei su Instagram "45 + 1". Dunque, un "grazie a tutti per i tantissimi auguri! Vi voglio bene! Buon weekend", conclude la moglie di Billy Costacurta. Ma a catturare l'attenzione è lei, l'eterna e meravigliosa Martina Colombari. Il tempo sembra essersi davvero fermato, la foto che potete vedere qui sotto parla chiarissimo: sorriso smagliante, capelli biondissimi, non c'è l'ombra di una ruga. Poi le gambe, perfette, da far invidia alle ventenni. Un bikini d'autore, regalato dalla Colombari a tutti i suoi seguaci, dove con la complicità della posizione particolare fa capolino anche il seno. Insomma, una foto da incorniciare.

