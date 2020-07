Martina Colombari, la foto in bikini a 44 anni. Un fisico pazzesco: il prodigio di Miss Italia 1991

02 luglio 2020 a

Splendida, elegantissima. Martina Colombari, a 44 anni. è un'icona di stile e maestra di autoironia sui social. Ma l'ex Miss Italia 1991, da anni moglie di Alessandro Costacurta, ex difensore e bandiera del Milan, ogni tanto ama stupire i suoi affezionatissimi fan regalando sui social qualche scatto un po' più "rivelatore".

E così eccola, sulla spiaggia: "Siamo io e il mare", scrive a corredo di una foto in bikini in cui esibisce un fisico praticamente perfetto, frutto della generosità di Madre Natura ma anche di tanto impegno quotidiano, fatto di dieta equilibrata ed esercizio fisico. Lei, il mare, e migliaia di like.

