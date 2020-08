Rita Ora, la foto bollentissima: la maglietta si sposta e si vede tutto, scatti da record

12 agosto 2020 a

Rita Ora sempre più sexy. La cantante nonché ambasciatrice del Kosovo torna a far parlare di sè. Ancora una volta è tutta "colpa" di uno scatto su Instagram. Qui Rita Ora viene immortalata in una posa che ben poco lascia spazio all'immaginazione: la sua maglietta si apre e si vede tutto. Una foto bollente che segue tante altre tutte simili. Qualche giorno fa la cantante aveva mandato in visibilio i fan facendosi fotografare in topless in piscina e con un microbikini da urlo. Insomma, per l'ambasciatrice non è nulla di nuovo, ma riesce sempre e comunque ad attirare l'attenzione dei suoi seguaci.

