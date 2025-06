Clara, la "rissa" con Sarah Toscano: "Non può battermi". Cosa è successo

Una faida tra cantanti per un look "rubato". Clara, dopo le voci su una presunta relazione con Fedez, torna a far parlare di sé. Galeotta fu una storia Instagram che ha fatto impazzire il web. E qualcuno ci ha visto anche una frecciatina a una sua collega: Sarah Toscano. La cantante ha infatti condiviso un video di Rihanna in cui afferma: "Lei potrebbe battermi, ma non potrà mai battere il mio outfit". E subito dopo ha aggiunto la seguente frecciatina: "Tutto originale, in certe".

Così i tanti fan che la seguono ogni secondo hanno subito pensato a una stoccata alla vincitrice di Amici 23. Sarah, che ha partecipato all'ultima edizione del festival di Sanremo proprio con Clara, aveva appena sfoggiato al radio 105 Summer Festival un top leopardato molto simile a quello indossato tempo fa da Clara.