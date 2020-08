Francesco Facchinetti contro il vip: "Sei ricco, famoso e chiedi lo sconto. Mi fai schifo, ti prendo a calci in c***"

13 agosto 2020 a

Chi è il vip spilorcio finito nel mirino di Francesco Facchinetti? Se lo chiedono tutti dopo che l’ex dj si è sfogato su Instagram direttamente dalla Costa Smeralda, dove sta trascorrendo le vacanze in serenità. C’è però un episodio che proprio non è riuscito a digerire, al punto da renderlo pubblico, anche se senza fare nomi: “Prima ero in un posto, con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca*** fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo, ti prendo a calci in c***”.

Ma non finisce qui, perché Facchinetti ha continuato: “Odio gli spilorci aridi e taccagni. Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto. Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che disagio. Hai lo yacht privato, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio, spendi migliaia di euro di champagne in discoteca e poi chiedi 20 euro di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena, sei il nulla cosmico. Non dirò il nome - ha chiosato l’ex dj - posso dire che questa persona ha milioni e milioni di fan che gli vogliono bene e che sicuramente non sanno quanto è arido di cuore. Lasciamo che il karma faccia il suo corso”.

