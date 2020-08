Ilary Blasi in intimo dorato sul tavolo, la foto proibita: critiche e insulti, costretta a rimuoverla

15 agosto 2020 a

Una foto in intimo color oro di Ilary Blasi provoca la rivolta dei suoi follower. Una parte (molto rumorosa) le rimprovera di aver esibito troppo e la showgirl, moglie di Francesco Totti, dopo qualche ora è costretta a toglierla. Lo scatto, di per sé, non era vietato ai minori: Ilary, bellissima, mostrava Lato e schiena. Sensuale, certo, ma il problema era un altro. In tanti l'hanno criticata per aver ostentato un braccialetto (valore 35mila euro) e delle ciabattine extra-lusso. Normale, per chi come la famiglia Totti ha in banca un conto corrente milionario. Ma sulla Rete sempre più puritana è vietato farlo vedere (ne sa qualcosa Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che ha ingaggiato una sua personale battaglia contro gli haters "rosiconi" a suon di post da mille e una notte).



"Una serata a casa". Super Sonia Bruganelli, la foto della "umile dimora estiva" che fa impazzire i rosiconi | Guarda

La Blasi, come detto, ha preferito togliere la foto e ne ha poi pubblicato un'altra, sempre d'impatto: seduta di spalle, sulla scala, in costume sempre dorato. E la discussione è andata avanti tra i commenti (che potete leggere qui sotto), anche se questa volta si è alzata la voce di chi difende la famiglia Totti a spada tratta: non c'è niente di male a mostrare lusso e agi guadagnati onestamente, tanto più che l'ex capitano della Roma e la compagna sono noti da tempo per opere di solidarietà e beneficenza mai strombazzate ai quattro venti. Complimenti.

