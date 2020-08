Sonia Bruganelli, "una serata a casa": la "umile dimora" estiva che fa impazzire i rosiconi

02 agosto 2020 a

a

a

Super Sonia Bruganelli. Colpo su colpo, la moglie di Paolo Bonolis continua a provocare l'esercito di rosiconi che perde le sue giornate ad attaccarla e a insultarla su web semplicemente perché... è ricca. Già, la Bruganelli sembra quasi farlo apposta, si intende provocare le scomposte reazioni degli haters che non possono permettersi una vita come la sua. E l'ultima foto, pubblicata nella serata di sabato 1 agosto, non esce da questo filone. Ecco che sul suo profilo Instagram, lady Bonolis pubblica una foto in cui in cielo splende la luna e in primo piano si vedono i suoi piedi. Il tutto di fronte a una enorme piscina illuminata. E la Bruganelli commenta: "Night at home", una serata a casa, casa ovviamente proibita ai comuni mortali. E i rosiconi sono già pronti a scatenarsi...

