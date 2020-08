Sonia Bruganelli, "sono già in finale": zero modestia e terremoto sexy, la foto con cui spazza via le rivali

04 agosto 2020 a

a

a

Prende parte a un non meglio specificato contest fotografico, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che come sempre documenta giorno dopo giorno le sue ferie, rigorosamente su Instagram. In questo caso si trova a Cala Granu, nell'esclusiva località di Porto Cervo in Sardegna: alle sue spalle, l'acqua di una piscina, la prima sfumatura di blu di cui parla nella didascalia dello scatto. "Quante sfumature di blu?", chiede ai suoi seguaci. Se ne vedono parecchie, in effetti: le sue unghie, ma anche un telo sullo sfondo a destra. E, soprattutto, gli occhi di Sonia, che bucano lo schermo. Una foto con sguardo super-sexy, insomma è seduzione pura. E la stessa Bruganelli sembra esserne consapevole, tanto che senza troppa falsa modestia - ed eccoci al contest fotografico - scrive: "Ricordo a tutte le partecipanti che, per contratto, la mia foto è già in finale". Qualcuno ha qualcosa da ridire?

"Una serata a casa". Super Sonia Bruganelli, la foto della "umile dimora estiva" che fa impazzire i rosiconi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.