Caterina Balivo, un pazzesco bikini sugli scogli. Insulti vergognosi: "Una indecenza, le tue vacanze..."

12 agosto 2020 a

a

a

Il mare della Maremma e un bikini blu, da capogiro. Basta questo a Caterina Balivo per conquistare Instagram. O quasi, perché l'ormai ex padrona di casa di Vieni da me, ancora in attesa di svelare se e quando tornerà in Rai la prossima stagione, attira su di sé anche critiche decisamente dure, forse troppo. La bella conduttrice napoletana ha pubblicato sul proprio profilo una foto in posa da diva sugli scogli ("Colpa dell'acqua gelata", scherza lei) che mette in risalto la sua bellezza.

La micro-gonnellina che va (molto) su: Caterina Balivo sdraiata sui cuscini, uno scorcio da impazzire | Guarda

Tanti complimenti, ma anche qualche accusa fuori luogo: "Ma quando finiscono i tuoi viaggi? Non ne hai abbastanza? Non ti manca casa tua? Spendi tutto quello che guadagni o ti ospitano gratis?", chiede polemicamente una sua follower, a cui fa eco un altro telespettatore ancora più inviperito: "Hai ragione...nn è rispettoso nei confronti di chi nn può permettersi di andare in vacanza , mostrare tutta sta ricchezza.. e nn è la sola a mostrarsi c’è ne sono tanti come lei! L'indecenza sta nel fatto che vengono pagati più del dovuto per dire 4 stron***e in tv e la gente che fa un lavoro sicuramente più serio viene stipendiato con 4 soldi!". Una tattica ben nota a chi, come Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, viene insultata praticamente a ogni post, e a cui la Balivo risponde nel migliore dei modi: "Il tuo messaggio mi ha divertito".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.