Belen Rodriguez e Stefano De Martino, colpo al cuore: "Passano gli anni e si cambia, resta l'essenziale"

18 agosto 2020 a

Tutto il gusto dolce-amaro di questa estate in una foto: Belen Rodriguez e Cecilia insieme a papà Gustavo, mamma Veronica Cozzani e il fratello Jeremias. A pubblicarla su Instagram, in un gesto di grande tenerezza materna, proprio donna Veronica. Il commento è illuminante: "Passano gli anni e si cambia. Però l’essenziale non muta: i Rodri!".

Non è dunque solo un momento di nostalgia, ma una riflessione sul presente piuttosto tribolato per la famiglia argentina trapiantata in Italia. Belen, a inizio giugno, ha rotto con il marito Stefano De Martino, per la seconda volta, pare per una brutta storia di corna. Il caso ha scatenato il gossip per almeno un mese, con voci di flirt incrociati per i due ex partner, e ora pare essersi affievolito solo perché la showgirl ha deciso di "ritirarsi" a Ibiza facendo, almeno a giudicare da quanto pubblica sui social, molta poca vita mondana e tanta vita da mamma con il figlio Santiago. E mentre Belen era alle Baleari, sua sorella Cecilia avrebbe a sua volta troncato il rapporto, a sorpresa, con Ignazio Moser, con una scenata in discoteca in Sardegna.

