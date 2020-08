Belen Rodriguez oltre il topless: "curve nude" pericolosissime, Lato B coperto solo da un lembo di stoffa

15 agosto 2020 a

a

a

Gli scatti con protagonista Belen Rodriguez non sono mai banali, ma quando la showgirl argentina decide di mostrarsi senza veli arriva subito l’impennata di mi piace. Oltre 200mila in poche ore ne sono arrivati sotto l’ultimo post della Rodriguez, grazie ad una foto dall’alto tasso erotico: Belen si posiziona di profilo, con la spalla sinistra e il braccio destro che coprono i generosi seni e un elegante slip nero come unico indumento indossato. La showgirl argentina ha i capelli avvolti in una coda ed espone un fondoschiena abbronzatissimo, oltre che da urlo. Ovviamente si sprecano i commenti tra “olio su tela” e “la più bella del mondo”.

