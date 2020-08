Caterina Balivo, la scommessa con il marito: "Il cu*** di Wanda Nara tra un anno"

20 agosto 2020 a

a

a

“Il mio nuovo allenatore mi farà avere un c*** come quello di Wanda Nara in un anno”. Tra il serio e il faceto Caterina Balivo spiazza tutti sui social. La bella conduttrice tv è in vacanza con il marito Guido Maria Brera, con il quale si è resa protagonista di un simpatico siparietto che coinvolge anche il suo personal trainer. A quest’ultimo spetterà il compito di trasformare la Balivo (che pure si difende molto bene) nel fisico di marmo della moglie di Mauro Icardi. Il marito di Caterina è stato al gioco, mostrando all’allenatore una foto in cui Wanda è particolarmente avvenente: “Così deve diventare in un anno”. L’ultima parola spetta però alla Balivo: “Poi a canto a me dovrà esserci un Icardi allora”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.