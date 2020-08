Barbara D'Urso versione sportiva, lei a correre ci va vestita così: tutti a bocca aperta

Francesco Fredella 20 agosto 2020 a

a

a

Corre al tramonto. Cucina a pranzo e cena. Poi un po’ di relax: le vacanze di Barbara d’Urso, la regina degli ascolti Mediaset, sono social. Foto su foto è davvero irresistibile: in costume, la conduttrice, è super sexy. Lei, che ha quasi 3 milioni di follower, resta sicuramente uno dei personaggi della televisione più seguiti di sempre (non a caso il Corriere della sera l’ha incoronata, diversi mesi fa, “personaggio più influente della tv del decennio”. E ora, dopo un anno intenso, si ritaglia qualche altra giornata di relax in un posto segreto. La d’Urso, tra Instagram Stories e foto, rende sempre partecipe il suo pubblico sempre. In altre parole: come se i suoi telespettatori (quasi 4 milioni ad ogni puntata) si trovassero in vacanza con lei.

Barbara D'Urso "spiaggiata" in piscina, dall'acqua affiora il Lato B. Roba da tenersi forte... | Guarda

E suoi social sono in tendenza le foto di Barbarella e i suoi hashtag. Tra poche settimane riprenderanno i suoi programmi: Pomeriggio5, Live non è la d’Urso, Domenica live. Mediaset ha annunciato, subito dopo la chiusura della stagione invernale, il ritorno della d’Urso nel nuovo palinsesto. I suoi programmi, da sempre campioni di ascolti, vincono e convincono. Live, ad esempio, in questi mesi si è posizionato sempre più in alto diventando il talk leader della domenica sera. E durante l’emergenza Covid la d’Urso ha informato i telespettatori con ospiti influenti in studio: da componenti del Governo a virologi. Ha raccontato l’Italia in lungo e largo. Una mission importantissima. Una prova del fuoco: superata a pieni voti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.