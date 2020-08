Chiara Ferragni con le sorelle Valentina e Francesca, scatto incendiario: "Ma per una lo slip è inesistente"

26 agosto 2020 a

a

a

“Tre Ferragni sono meglio di una”, aveva scherzato Chiara Ferragni dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con le sorelle Valentina e Francesca. Le tre erano ritratte di spalle, tutte in bikini e perizoma: una visione celestiale, che infatti Fedez aveva commentato scherzosamente con un “very cul”. Ora le Ferragni sono tornate con un nuovo scatto di pura sensualità e seduzione: le tre sorelle sono di nuovo abbracciate in barca, ma stavolta guardano la fotocamera e si lasciano apprezzare in costume per le loro fisicità diverse ma tutte ammalianti, anche se una di loro (Valentina) spicca tra i commenti per lo slip più audace rispetto agli altri due. Uno scatto che vale mezzo milione di mi piace: segno che le Ferragni sono gradite eccome dal popolo dei social anche per la loro bellezza fuori dal comune.

Belen Rodriguez vietata ai minori: si sfila i pantaloni e... così dal seno in giù, pazzesca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.