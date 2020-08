Wanda Nara in abito da sera strizzatissimo. Un "grosso problema" con il Lato B: "sfonda" il vestito

26 agosto 2020 a

La delusione Wanda Nara la supera così: strizzatissimo in un abito da sera da mille e una notte. Dopo la sconfitta in finale di Champions League del Psg di suo marito Mauro Icardi, la showgirl e agente argentina prima pubblica su Instagram un dolce post con i suoi figli e una dedica ai ragazzi della squadra parigina, quindi manda in delirio i fan pubblicando un selfie allo specchio in abito blu di maglina lunghissimo, fino alle caviglie. Casto? Tutt'altro, perché per una volta Wanda lascia in panchina le docce bollenti in bikini con vista San Siro e fa lavorare l'immaginazione dei maschietti suoi follower.

L'abito, più che aderente, diventa una seconda pelle e complice la posa voluttuosa di Wanda mette in evidenza un "grosso problema" con il Lato B. "Preoccupati di non giudicare nessuno perché tutti siamo peccatori", scrive con un pizzico di polemica a corredo dello scatto. Malelingue in azione?

