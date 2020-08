Francesco Totti e Ilary Blasi, "perché non volevano dire nulla su Chanel in costume su Gente". L'intervento del Telefono azzurro

26 agosto 2020 a

Non potevano più restare in silenzio, Francesco Totti e Ilary Blasi. Di fronte alla copertina di Gente con la loro figlia Chanel, 13 anni, sbattuta in prima pagina in costume con il Lato B in bella evidenza, rivela il Corriere della Sera, l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset non volevano correre il rischio che il loro basso profilo mediatico (sempre lontano dal gossip e dalle polemiche) fosse scambiato per assenso alla linea editoriale del settimanale. Inizialmente, ha spiegato il Corriere della Sera, Totti e Ilary "volevano restare in silenzio per non alimentare voci, cattiverie, calunnie". Di fronte all'ondata social che ha investito la figlia, nata nel 2007, hanno deciso di scrivere direttamente alla direttrice di Gente Monica Mosca per protestare. E si è mosso anche Telefono Azzurro, invitando la stampa a fare maggiore attenzione a bambini e adolescenti, rispettandone immagine e privacy".

