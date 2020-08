Gianni Sperti, da Uomini e donne alla fattoria: "Questo è pecorino sardo...". Una drammatica gaffe

Francesco Fredella 27 agosto 2020 a

L’avete riconosciuto? È proprio Gianni Sperti. Senza giacca e camicia bianca di ordinanza, seminudo si fa fotografare mentre munge il latte in una fattoria. Si trova in Sardegna e - come racconta su Instagtam – "Tutto nasce dal desiderio incessante di vivere a contatto con la natura, con gli animali e di mangiare sano. Il mio obiettivo è sensibilizzare i giovani a continuare a coltivare anche la tradizione italiana […] Qui sono ad Arborea, patria del latte sardo.

A proposito di latte, in Sardegna c’è l’unico latte in grado di produrre il famosissimo pecorino sardo”. Ma la gaffe non manca. Anche in campagna. Sperti si corregge subito quando parla del pecorino sardo, che non si prepara con il latte vaccino (ma con quello di pecora). "È stata una esperienza emozionante, mungere e sentire il latte caldo", conclude l’opinionista della De Filippi.

