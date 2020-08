Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto: "Il casting c'è stato", una voce clamorosa

25 agosto 2020 a

a

a

Uomini e Donne di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 14 settembre: dal 28 agosto ricominceranno le registrazioni con la presenza di trenta persone, in modo da non avere lo studio senza pubblico. C’è grande curiosità nel scoprire se l’ennesima rivoluzione voluta dalla De Filippi andrà a buon fine: dopo la svolta del trono gay, Maria vorrebbe portare il primo tronista trans. Non è chiaro se il casting sia andato a buon fine, ma di per sé la ricerca è già una notizia importante. Intanto trapelano le prime indiscrezioni su come sarà Uomini e Donne al tempo del coronavirus: tutte le persone presenti negli studi dovranno indossare la mascherina e ovviamente verrà eseguita dal personale medico la misurazione della temperatura prima dell’ingresso.

Maria De Filippi, che... davanzale. Posa da diva in barca, il costume intero la esalta: paparazzata così, a 58 anni | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.