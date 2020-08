Gemma Galgani torna a Uomini e Donne: “Un appuntamento segreto”, chi è la nuova fiamma

26 agosto 2020 a

Gemma Galgani tornerà a settembre con Uomini e Donne su Canale 5. L’attesa è alta per il seguitissimo programma di Maria De Filippi, del quale la celebre dama del trono over è uno dei personaggi di punta. Nelle scorse settimane si è parlato tanto della rottura con Nicola Vivarelli alias Sirius: guarda caso terminata la messa in onda è finita anche la loro relazione. Adesso però un video pubblicato da Uomini e Donne ha scatenato il gossip: “Oggi ho un appuntamento molto importante - dichiara la Galgani - rappresenta un momento particolare della mia vita, mantengo questo segreto”. Chi è la nuova fiamma di Gemma? Presto si conoscerà la risposta.

