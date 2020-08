Martina Stella, scatto bollente di prima mattina: top cortissimo e slip sgambato, nulla è lasciato all'immaginazione

28 agosto 2020 a

a

a

Martina Stella accende gli animi. Il suo buongiorno sui social è super hot. Questa volta l'attrice fa impazzire i fan con un video di prima mattina che la ritrae coperta da un microtop e uno slip. Un video che non è di certo una novità. La 35enne moglie di Andrea Manfredonia è solita regalare ai suoi seguaci un buongiorno mozzafiato con le sue forme prorompenti coperte da ben poco, tanto che nulla è lasciato all'immaginazione. Ma oltre alla bellezza l'attrice vanta anche grande simpatia e su Tik Tok non passano inosservati i suoi filmati spiritosi, spesso in compagnia della figlia Ginevra.

Alba Parietti senza nulla addosso: microslip e ben poco, la foto vietata ai minori | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.