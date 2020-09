Cecilia Rodriguez, la mossa romantica di Ignazio Moser: ecco come la "riprende"

Francesco Fredella 06 settembre 2020 a

Palla al centro. Ora Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vogliono riprovarci dopo la burrascosa estate che li ha visti al centro di un’improvvisa rottura. “È stato Ignazio a tornare da Cecilia che per ora ha chiesto il tempo giusto per riaccendere il suo cuore”, scrive Giornalettismo. Infatti, sembra che siano stati “pizzicati” a cena insieme. Incollati. Un modo abbastanza romantico per ricucire lo strappo delle scorse settimane. Eppure sul red carpet del Festival del cinema di Venezia la Rodriguez ha sfilato da sola, senza Damante (che sarebbe rimasto a Milano in compagnia di Andra Damante, anche lui single dopo la rottura con Giulia De Lellis). I motivi dell’addio tra Cecilia e Moser hanno tenuto tutti sulle spine. E’ mistero: pare che lei abbia provato gelosia per Diletta Leotta, a cui avrebbe tentato di dare attenzioni il bel Moser. Una scenata di gelosia senza precedenti. Ma non ci sono prove che confermano tutto questo. Ipotesi, per adesso. Nient’altro. Il peggio - tra loro - sembra passato.

