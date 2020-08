Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, indiscrezione sulla vip che avrebbe causato la fine della loro relazione

Francesco Fredella 27 agosto 2020 a

Ma per davvero Ignazio Moser ha fatto la corte a Diletta Leotta? Un mistero. Che infiamma il gossip. Una spifferata tremenda. Andiamo per gradi: tra Moser e Cecilia Rodriguez è finito tutto all’improvviso. Un vero terremoto. Adesso, una spifferata bomba spazza via l’alone di mistero. Lui avrebbe dato attenzioni alla Leotta e la sorella di Belen si sarebbe infuriata di brutto. Sul settimanale Oggi ai legge: “Cecilia non gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta.

Complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione Ignazio non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice”. Colpa di un incontro casuale in un ristorante. Una scenata di gelosia che avrebbe mandato all’aria una storia nata al Gf vip e proseguita in tv. Eppure i Moser erano legatissimi: qualcuno parlava persino di matrimonio. Secondo rumors, Cecilia vorrebbe mettere su famiglia facendo un figlio mentre Moser sarebbe ancora titubante. La loro storia, che sembrava tutta rose e fiori, ha cacciato le spine.

