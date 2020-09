"Ignazio Moser mi ha detto che era single": parla Caterina, un disastro per Cecilia Rodriguez

Francesco Fredella 02 settembre 2020 a

Si torna a parlare di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Si torna a parlare del loro amore, che sarebbe finito dopo una presunta scenata di gelosia della sorella di Belen Rodriguez nei confronti di Diletta Leotta: secondo i beninformati avrebbe ricevuto troppe attenzioni da parte di Ignazio. Che nega. Poi spunta un’altra clamorosa indiscrezione. Rompe il silenzio una certa Caterina Bernal, che avrebbe avuto - secondo i tabloid - un flirt con Moser. Insomma, altra carne a fuoco. Lei, adesso, tuona: “Cecilia ha cercato conferme, io ho confermato. Non è colpa mia se Ignazio si è presentato da single”. Moser, secondo il racconto di Caterina avrebbe nascosto il legame con Cecilia.

Lei rimarca: “E’ piombato al tavolo (di un noto locale in Sardegna, ndr) e mi ha raccontato che era single”. Poi continua: “Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”. Non ci sarebbero stati baci. Caterina racconta che lo ha evitato. Sarà vero? Poi continua a dire che il bel Moser non è volato con in Spagna perché si sarebbe sentito in colpa. “Ho capito che si è sentito in colpa“, conclude la Bernal. Meglio usare il condizionale. Una cosa è certa: prima di quella serata in Sardegna pochi sapevano della sua esistenza. Ora è salita sul treno della popolarità. Adesso, colpo di scena, pare che tra Cecilia e Ignazio ci sia stato un ritorno di fiamma.

