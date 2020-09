Belen Rodriguez? No, Cecilia: in aereo si trova di fianco Stefano De Martino, finisce in disgrazia

Francesco Fredella 03 settembre 2020 a

Incontro casuale in aereo. Stefano De Martino vede Cecilia, sorella di Belen Rodriguez. Stesso volo per Milano. A rivelarlo è il settimanale Oggi. Una vera chicca, gli amanti del gossip avrebbero voluto per uno scherzo della sorte essere tra i passeggeri del volo partito da Napoli e diretto Milano Linate. “L’ultimo volo della sera del 31 agosto scorso. La sorte cinica e bara ha voluto che ai due ex cognati fossero assegnati due posti l’uno accanto all’altro”, si legge testualmente su Oggi.

La reazione dei due? Pare che quella di Cecilia sia stata poco entusiasmante. Almeno questo si legge sulle pagine di Oggi: “All’imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione della Ceci, che lo invita a cambiare poltrona”. La sorella di Belen è reduce dalla rottura con Ignazio Moser. Una crisi improvvisa, avvolta nel misero (anche se molti parlano di presunta gelosia nei confronti di Diletta Leotta). A quanto pare, Cecilia su quel volo non avrebbe rivolto parola a De Martino. Il motivi della rottura tra Belen e Stefano sono ancora poco chiari. Sembra che stavolta non ci saranno prove d’appello.

