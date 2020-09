Temptation Island, Amedeo e Sofia da record: lui l'ha tradita prima ancora di cominciare

Francesco Fredella 16 settembre 2020 a

Sofia e Amedeo, fidanzati da 11 anni. Partecipano a Temptation Island perché lei non si sente più amata e voluta. Secondo la fidanzata Amedeo la trascura e non le dà più le attenzioni di una volta. Un anno e mezzo fa la crisi. Sofia trova sul comodino del compagno una lettera d’amore dedicata ad un’altra donna. Amedeo si giustifica dicendole che quella lettera era solo un favore ad un amico che gli aveva chiesto aiuto per scrivere delle parole d’amore per la sua amata. Sofia ha deciso di credergli e di perdonarlo.

Quello che Sofia non sa, però, è che in passato il suo fidanzato in realtà l’ha tradita ed ha deciso di confessare tutto alla produzione di Temptation Island. Amedeo ha promesso che solo quando il gioco inizierà confesserà tutto alla sua compagna. Come reagirà Sofia? Prendiamo i pop corn! Il gioco inizia Corna dal passato a Temptation, Una fidanzata non sa che il suo compagno l’ha già tradita!

