Mediaset, "lei non ci sarà": indiscrezione esplosiva sul futuro di Alessia Marcuzzi

Francesco Fredella 09 settembre 2020 a

a

a

L’isola dei famosi torna nel 2021, ovviamente e come sempre su Canale 5, rete ammiraglia Mediaset. E’ sicuro, ma senza Alessia Marcuzzi (che dal 16 settembre condurrà Temptation Island, altrettanto su Canale 5). Si tratta di una bomba che circola tra i corridoi di Mediaset. Nessun comunicato ufficiale dell’azienda, ma si sta facendo spazio il nome di Ilary Blasi come papabile conduttrice. La Marcuzzi ha condotto le edizioni dal 2015 al 2019. Poi stop. Ma sono state edizioni difficili con il caso Francesco Monte e Riccardo Fogli, entrambi al centro di un polverone mediatico. Rebus sull’inviato che potrebbe sbarcare in Honduras. I nomi sono quelli di Alvin, Stefano Bettarini e Stefano De Martino. Staremo a vedere.

Alessia Marcuzzi, il lato B insabbiato è vietato ai minori: così a 47 anni, ferma il tempo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.