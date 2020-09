Carolina Stramare, la Miss Italia del 2019 beccata così a Milano: "Ma indossa una busta della spazzatura?"

17 settembre 2020 a

Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia l’anno scorso, ovvero nell’ultima edizione pre-Covid della kermesse di bellezza più importante del paese. Decisa, determinata e a tratti “aggressiva”, la ventenne ha posato per le vie di Milano con un outfit decisamente fuori dal comune: cappellino in testa e un abito nero tenuto da una cintura che assomiglia pericolosamente ad una busta della spazzatura. Ma addosso a Carolina l’effetto è totalmente diverso: lei trasmette un’aria da pantera nera dall’avvenenza straordinaria. E infatti gli ammiratori la ricoprono di commenti e di complimenti: d’altronde la sua bellezza è fuori discussione, non si diventa Miss Italia per caso.

