Live-Non è la d'Urso, Asia Argento e la confessione privata su Fabrizio Corona: "Non copulavo da tanto, mi ha..."

Asia Argento festeggia 45 anni da Barbara d’Urso e fa un rewind al Live di Canale 5. Con lei c’è per la prima volta Anna, la figlia nata dalla storia con Morgan. Adesso ammette di aver visto le stelle con Fabrizio Corona. “Non copulavo da tanto. E’ arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Cosi ho visto davvero le stelle”, racconta dalla d’Urso. Poi arriva a sorpresa il videomessaggio di Corona. “Non abbiamo mai avuto una storia, ma se un giorno dovessimo incontrarci finirebbe come quel pomeriggio a casa tua, dove nulla era organizzato”, dice Fabrizio davanti ad una telecamera. Asia sorride. Poi dice: “Non è il mio tipo, tra l’altro”.

Si volta pagina. Anna racconta della denuncia per aver imbrattato un autobus a Roma. Le sue scuse hanno fatto il giro della Rete. “Ho fatto i servizi sociali ed ho ripulito gli autobus”, dice Anna. Ma il colpo di scena arriva con una lettera a sorpresa di Morgan. “E’ forte. Con le parole ci sa fare”, dice Asia. “Ti voglio bene papà”, conclude Anna. Che con sua madre va nel drive in dove va in scena il film della vita di Asia.

