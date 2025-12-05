Ciao Maschio, La Rocca confessa: "Grazie a Barbara D'Urso..."

Pasquale La Rocca ospite di Ciao Maschio. Il ballerino, maestro di Ballando con le Stelle, è ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 6 dicembre su Rai 1. Qui il ragazzo non si sottrae alle domande della conduttrice, nemmeno quando si arriva al suo rapporto con l’amore. "Sei stato più corteggiato o hai più corteggiato?", è la domanda di De Girolamo a cui la Rocca risponde senza esitazione: "Penso di essere stato più corteggiato. Non sono molto bravo a corteggiare. Sono un po’ timido, soprattutto di fronte all’amore o all’attrazione fisica… divento piccolo così". Al momento - prosegue - "non sono innamorato. Sono ufficialmente single. È una notizia, perché è arrivato il momento che l’amore possa arrivare nella mia vita. Sono pronto ad innamorarmi: ho regalato tutta la mia vita alla danza, ai viaggi, alla carriera. Adesso le priorità cambiano: voglio continuare il mio lavoro, certo, ma essere affiancato dall’amore".

Il momento più atteso della puntata arriva quando Nunzia lo mette di fronte a una scelta difficile: tenere un solo ricordo tra tre donne protagoniste del suo percorso a Ballando con le Stelle: Luisella Costamagna, Wanda Nara e Barbara D’Urso. "Tre donne intelligenti e straordinarie con cui ho vissuto tre bellissime esperienze - mette le mani avanti -. Luisella è una donna molto intelligente: abbiamo vissuto un periodo intenso per via del suo infortunio, e ho imparato a conoscerla, perché all’inizio era un po’ distante, un po' fredda. Wanda è stato un bellissimo percorso: ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo ottenuto una grande vittoria".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:45082800]]

Poi il colpo di scena: "Devo tenere la mia Barbara. Perché Barbara è la persona con la quale forse mi sto divertendo di più. Mi sto aprendo di più, mi sto godendo quest’esperienza con una donna che mi sta permettendo forse di essere più me stesso: meno rigido, meno rigoroso. Se devo compararle, con lei mi sto divertendo di più. Quindi tengo lei".

