Ballando con le stelle, la rissa tra la D'Urso e Selvaggia: "Scostumata!"

Lo si sapeva fin dall'inizio. Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso, l'una di fronte all'altra a Ballando con le stelle su Rai 1, avrebbero fatto scintille. E così è, ogni sabato sera. Da una parte la storica giurata, dall'altra la conduttrice ex Mediaset, tornata in tv in versione danzereccia grazie a Milly Carlucci.

Tra le due non è mai corso buon sangue e il senso dello spettacolo che appartiene a entrambe sta facendo il resto. Il nuovo siparietto è andato in onda sabato sera, nell'ultima puntata del programma del sabato sera. Dopo l'esibizione di Carmelita con il suo partner Pasquale La Rocca, autentico "Re Mida" di Ballando, Selvaggia accusa la D'Urso di sfruttare questa accoppiata e "nascondersi" dietro al ballerino professionista.

"Trovo tutto molto divertente", la replica secca della D'Urso, che non ha mai incrociato gli occhi della giurata. "Perché vi lamentate del vostro percorso? Non vi sentite particolarmente valorizzati?", insiste la Lucarelli che poi sbotta: "Barbara sono qui, mi vedi?".

Selvaggia dice che non funziona, infatti non funziona più il suo giochetto.



Nessuno vince in un duello televisivo contro una n1 come Barbara d’Urso.



Hai giocato con la persona sbagliata. GAME OVER#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/aljfOv0hbx — Carmelona5 (@Carmelona5) November 22, 2025

La risposta della D'Urso è un capolavoro di furbizia: "Dato che sono una donna di spettacolo - spiega tranquilla tirando in ballo il cameraman -, ho visto che stava facendo un primo piano e stavo guardando gli amici a casa... col cuore!".

Il dribbling però non basta, perché Selvaggia prosegue la polemica: "Tu dici che sei sottoposta a una demolizione psicologica lenta e logorante, e che questo programma è un purgatorio televisivo", attacca tirando in ballo lo sfogo della D'Urso in settimana. Che infatti non ci sta: "Sei qui per giudicare o per parlare di cosa scrivo sui social? Ecco perché mi fai ridere". Il battibecco prosegue fino al punto di rottura: "Se continui a interrompermi sei scostumata", esplode Barbara. "Il pubblico si conquista con un po' di verità e tu non ce la regali mai", è la sentenza di Selvaggia.