Libero logo
Regionali
Coppa Davis
Hub Energia

Ballando con le stelle, la rissa tra la D'Urso e Selvaggia: "Scostumata!"

domenica 23 novembre 2025
Ballando con le stelle, la rissa tra la D'Urso e Selvaggia: "Scostumata!"

2' di lettura

Lo si sapeva fin dall'inizio. Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso, l'una di fronte all'altra a Ballando con le stelle su Rai 1, avrebbero fatto scintille. E così è, ogni sabato sera. Da una parte la storica giurata, dall'altra la conduttrice ex Mediaset, tornata in tv in versione danzereccia grazie a Milly Carlucci

Tra le due non è mai corso buon sangue e il senso dello spettacolo che appartiene a entrambe sta facendo il resto. Il nuovo siparietto è andato in onda sabato sera, nell'ultima puntata del programma del sabato sera. Dopo l'esibizione di Carmelita con il suo partner Pasquale La Rocca, autentico "Re Mida" di Ballando, Selvaggia accusa la D'Urso di sfruttare questa accoppiata e "nascondersi" dietro al ballerino professionista. 

"Trovo tutto molto divertente", la replica secca della D'Urso, che non ha mai incrociato gli occhi della giurata. "Perché vi lamentate del vostro percorso? Non vi sentite particolarmente valorizzati?", insiste la Lucarelli che poi sbotta: "Barbara sono qui, mi vedi?". 

La risposta della D'Urso è un capolavoro di furbizia: "Dato che sono una donna di spettacolo - spiega tranquilla tirando in ballo il cameraman -, ho visto che stava facendo un primo piano e stavo guardando gli amici a casa... col cuore!".

Il dribbling però non basta, perché Selvaggia prosegue la polemica: "Tu dici che sei sottoposta a una demolizione psicologica lenta e logorante, e che questo programma è un purgatorio televisivo", attacca tirando in ballo lo sfogo della D'Urso in settimana. Che infatti non ci sta: "Sei qui per giudicare o per parlare di cosa scrivo sui social? Ecco perché mi fai ridere". Il battibecco prosegue fino al punto di rottura: "Se continui a interrompermi sei scostumata", esplode Barbara. "Il pubblico si conquista con un po' di verità e tu non ce la regali mai", è la sentenza di Selvaggia.

tag
barbara d'urso
selvaggia lucarelli
ballando con le stelle
milly carlucci
pasquale la rocca

La Fialdini si confessa Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini: "Le costole non stanno bene"

Martina Colombari si sfoga Ballando con le stelle, Martina Colombari si sfoga: ""Uso schifoso della storia di mio figlio. Addosso tanta m..."

Ballando con le Stelle Ballando con le stelle, il caso Pernice-Fialdini: "Ha tolto la mano". Ma la verità è un'altra

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, "non sono abbastanza": giù insulti su Simone

Affari tuoi, "non sono abbastanza": giù insulti su Simone

L'Eredità, Marcello umiliato: "Semplicemente brocco"

L'Eredità, Marcello umiliato: "Semplicemente brocco"

Verissimo, Iva Zanicchi spiazza la Toffanin: "Vado controcorrente", parole fortissime

Verissimo, Iva Zanicchi spiazza la Toffanin: "Vado controcorrente", parole fortissime

Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio lo zittisce

Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio lo zittisce

Claudio Brigliadori